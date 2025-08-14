Al menos una veintena de muertos en Gaza, la mitad cuando intentaba recoger comida

Gaza/Jerusalén, 14 ago (EFE). Al menos una veintena de personas murieron este jueves en la Franja de Gaza en ataques israelíes o mientras intentaban acudir a por comida, según informaron fuentes médicas en el enclave y la agencia palestina Wafa.

Fuentes del hospital gazatí Nasser reportaron diez muertos atribuidos a fuego israelí cuando acudían a por ayuda a un centro de distribución en la zona de Morag, ubicada en el sur de Gaza y donde se encuentran el punto de reparto SDS3 de la polémica fundación estadounidense GHF.

Además, fuentes locales confirmaron a EFE la muerte de ocho personas de la familia Kishko por un ataque israelí en el barrio Zeitún de la ciudad de Gaza, donde se están produciendo multitud de ataques en los últimos días, desde que el Gobierno israelí aprobó el pasado viernes un plan para tomar la capital gazatí, donde vive alrededor de un millón de personas.

La agencia palestina Wafa informó de que otras dos personas murieron este jueves en otro ataque israelí en el barrio de Al Tuffah de la ciudad de Gaza.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 61.500 personas han muerto en el enclave palestino desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos. EFE

