Al menos veinte muertos en una gran operación contra las drogas en Río de Janeiro

Río de Janeiro, 28 oct (EFE).- Al menos veinte personas murieron y medio centenar fueron detenidas este martes en medio de una gran operación policial contra el Comando Vermelho, una de las más poderosas bandas del crimen organizado de Río de Janeiro.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, dijo a los periodistas que entre los muertos hay dos policías y calificó la operación como «la mayor» realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del narcotráfico de Brasil. EFE

