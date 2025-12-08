Al Sharaa proclama la «ruptura total» con la era de Al Asad en el aniversario de su caída

Damasco, 8 dic (EFE).- El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, aseguró este lunes que declaran «una ruptura total con la era del antiguo régimen» y que avanzarán «hacia un nuevo amanecer», durante su discurso por el primer aniversario desde la caída de Bachar al Asad.

«Hoy, con el amanecer de la libertad, declaramos una ruptura histórica con ese legado, un desmantelamiento completo de la ilusión de la falsedad y una salida permanente de la era del despotismo y la tiranía, marcando el comienzo de un nuevo amanecer fundado en la justicia», dijo Al Sharaa desde el Palacio de Conferencias de Damasco.

El mensaje fue emitido en directo en pantallas gigantes distribuidas por Damasco, como parte de la agenda oficial de actividades conmemorativas por el primer año de la caída de Al Asad el 8 de diciembre de 2024. EFE

