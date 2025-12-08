Al Sharaa proclama la «ruptura total» con la era de Al Asad en el aniversario de su caída

Damasco, 8 dic (EFE).- El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, aseguró este lunes que su gobierno declara «una ruptura total con la era del antiguo régimen» y que avanzará «hacia un nuevo amanecer», durante su discurso por el primer aniversario desde la caída de la dictadura de Bachar al Asad.

«Hoy, con el amanecer de la libertad, declaramos una ruptura histórica con ese legado, un desmantelamiento completo de la ilusión de la falsedad y una salida permanente de la era del despotismo y la tiranía, marcando el comienzo de un nuevo amanecer fundado en la justicia», dijo Al Sharaa desde el Palacio de Conferencias de Damasco.

El mensaje fue emitido en directo en pantallas gigantes distribuidas por Damasco, como parte de la agenda oficial de actividades conmemorativas por el primer año de la caída de Al Asad, el 8 de diciembre de 2024.

En sus primeras palabras, Al Sharaa recordó «a los héroes que liberaron el país con su sangre» y al «gran pueblo sirio, que perseveró a pesar de todas las dificultades y se enfrentó a años de opresión e injusticia dentro y fuera del país».

El presidente sirio, que lideró la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante durante la ofensiva de ese y otros grupos opositores contra Al Asad, dedicó gran parte del discurso para el régimen, que tachó de un «capítulo oscuro en la historia de Siria».

«El régimen anterior sembró deliberadamente la discordia y la división entre nuestro pueblo y creó una barrera entre el gobierno y el pueblo, y estableció una entidad basada en la anarquía y propagó la corrupción», expresó Al Sharaa.

Asimismo, se felicitó por cerrar este episodio, asegurando que cuando cayó el «tirano», «la luz de la comprensión, el buen diálogo y los puentes de amor y hermandad volvieron a brillar».

«Damasco se convirtió en el centro de atención y el equilibrio de intereses, y las historias de la gente sobre Siria y su gente cambiaron de la compasión a la admiración y el orgullo, todo en un solo año», prosiguió.

El año del Sharaa al frente del Gobierno de transición no fue exento de polémica por las violencias sectarias en las ciudades costeras y Al Sueida, por ello se comprometió «con la justicia transicional para que todos los autores de violaciones rindan cuentas».

Consideró que avanzar «hacia la construcción de una nueva Siria» incluye «lograr la rendición de cuentas o la reconciliación» porque es «la base de la estabilidad del Estado y una garantía contra la repetición de las violaciones».

«Nunca olvidaremos a los desaparecidos ni a sus familias, quienes representan una cuestión humanitaria de suma importancia, una cuestión sobre la que no se puede hacer concesiones», zanjó.

En cuanto a los avances desde su llegada, aseguró que «desde el primer momento de la liberación, recorrieron las provincias, escucharon las preocupaciones y demandas de la población y, con base en ello, formulan una visión clara para una nueva Siria».

Esta, añadió, consiste en «un Estado fuerte que atesora su glorioso pasado, mira hacia un futuro prometedor y restablece su posición natural en el entorno», y seguir trabajando para «presentar esta visión al mundo, recibiendo delegaciones y visitando diversos países».

«En el ámbito económico y de inversión, forjamos alianzas estratégicas con naciones amigas en sectores vitales… Estas alianzas contribuyeron a impulsar la recuperación económica, abrir las puertas a la inversión», indicó el dirigente.

En cuanto a seguridad, Al Sharaa recordó que han integrado las diversas fuerzas militares en un Ejército nacional «unificado basado en el profesionalismo y la lealtad institucional a la patria, lo que ha contribuido a consolidar la seguridad y la estabilidad en el país». EFE

