Al Sisi no ve exagerado que el barril de crudo alcance 200 dólares por la guerra en Irán

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(corrige el cuarto párrafo. Bien: un quinto del suministro)

El Cairo, 30 mar (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, no ve exagerado que el precio de un barril de petróleo alcance 200 dólares si continúa la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que calificó como «la crisis que más afecta a la región y al mundo» en los últimos años.

«Tendría repercusiones muy graves sobre los precios de la energía, que pueden superar los 200 dólares el barril según los observadores y analistas. (…) Es algo que no veo exagerado», dijo en la inauguración de una conferencia en El Cairo sobre la transformación energética.

Advirtió de que la continuidad de la guerra, iniciada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de la República Islámica con misiles y drones contra Israel y los países del Golfo, aliados de Washington, «generará una crisis de escasez (de suministros) sin precedentes».

Alertó asimismo que «las repercusiones muy graves no serían únicamente por el cierre del (estrecho de) Ormuz (por donde pasa un quinto del suministro de hidrocarburos del mundo), sino también por los ataques (iraníes) contra las instalaciones energéticas y las refinerías» en las naciones árabes productoras, como Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Para el mandatario egipcio ese conflicto bélico «representa dos choques; el de la escasez de los suministros y la subida de los precios», algo que -añadió- «los países ricos podrían absorber, pero sus repercusiones serían muy muy duras sobre las naciones con economías en vías de desarrollo o frágiles».

Al Sisi, cuyo país participa en los esfuerzos para consolidar una salida pacífica al conflicto, consideró que éste es el que «más afecta (a las economías de) los países de la región y del mundo en los últimos cinco años», tras «la pandemia, la guerra rusa (en Ucrania) y la guerra (israelí en la Franja) de Gaza».

Egipto figura entre los principales países que han sido castigados económicamente por el conflicto bélico en el Golfo y el disparo de los precios de la energía.

La libra egipcia cayó más del 10 % frente al dólar desde el inicio del conflicto en Irán.

El primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, dijo el sábado que «el coste energético de Egipto antes de la guerra era de 1.200 millones de dólares (mensuales), una cifra que aumentó a 2.500 millones de dólares en marzo debido al conflicto», un coste que prevé que aumente aún más «dependiendo del alza de los precios» de la energía. EFE

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