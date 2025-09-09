Al Sisi ordena estudiar petición de indulto de activista egipcio Alaa Abdelfatah, dice ONG

El Cairo, 9 sep (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, ordenó este martes revisar la petición de indulto del activista egipcio-británico Alaa Abdelfatah y de otros presos presentada ayer por el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto, una entidad estatal.

Esta organización anunció hoy en un comunicado que el mandatario egipcio había ordenado a las autoridades competentes que estudien el indulto de un grupo de convictos, entre los que se encuentra Abdelfatah, quien permanece en prisión a pesar de haber cumplido su condena hace aproximadamente un año.

«Esta solicitud se produjo en respuesta a las peticiones de sus familias, quienes exigían que se les diera una nueva oportunidad de vida, que regresaran con sus familias y que pudieran vivir en sus comunidades en condiciones normales», agregó el Consejo en la nota compartida en su cuenta oficial de X.

Medios locales oficialistas se hicieron eco de la decisión presidencial de estudiar el indulto de los ocho presos listados por el Consejo, que apeló en su petición de ayer a las «críticas circunstancias familiares que enfrentan sus familiares» como «incentivo moral» para proceder a su liberación.

Mona Seif, hermana del activista, reaccionó en su cuenta personal de X a las publicaciones de estos medios con un breve mensaje emotivo.

«Te despiertas con noticias como esta y tienes que seguir con tu día a día: preparar a tu hija para la guardería, ir a trabajar e interactuar con mucha gente que no sabe nada de tu vida real. Todo esto mientras sientes que tu corazón está a punto de separarse del cuerpo y volar solo», comentó.

El activista egipcio cumplió una condena de cinco años por «difundir noticias falsas» tras compartir un mensaje de Facebook sobre torturas en una prisión egipcia.

Sin embargo, al cumplirse el plazo de condena el 29 de septiembre del año pasado, las autoridades egipcias no lo liberaron, al no reconocer los dos años que había pasado en prisión provisional como parte de su condena.

Egipto sostiene que Abdelfatah debe permanecer en prisión hasta 2027, mientras que la defensa del activista insiste en que la ley egipcia permite que ese tiempo de detención preventiva sea incluido y contemplado como parte de la pena.

A mediados del pasado mes de agosto, Alaa Abdelfatah anunció el fin de una huelga de hambre que inició el pasado 1 de marzo en la cárcel de Wadi al Natrún, al noroeste de El Cairo, para protestar por su encarcelamiento. EFE

