Al Sisi pide construir sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza para estabilizar O.Medio

3 minutos

Davos/El Cairo, 21 ene (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, pidió este miércoles construir sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza para solucionar la causa palestina, que consideró «fundamental para la estabilidad y la paz» en Oriente Medio y para apoyar el desarrollo económico.

En una alocución en el Foro de Davos, Al Sisi destacó en particular la importancia de implementar la segunda fase de la tregua, que se basa en el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acelerar la recuperación y la reconstrucción de la Franja, prácticamente devastada por más de dos años de guerra.

«La causa palestina aún es prioritaria para Oriente Medio, ya que representa el fundamento de la estabilidad regional y (su solución) es esencial para lograr la paz justa e integral», dijo el mandatario egipcio, cuyo país es clave mediador en el conflicto entre Israel y los palestinos, junto con Catar y EE.UU.

«Hay necesidad de construir sobre los resultados de la cumbre del 13 de octubre en Sharm el Sheij (Egipto), consolidar el alto al fuego y aumentar el flujo de ayuda humanitaria a Gaza sin restricciones y acelerar la recuperación temprana y la reconstrucción en toda la Franja de Gaza», subrayó.

En este contexto alabó el anuncio hecho por EE.UU. del inicio de la segunda fase de la tregua, «un paso fundamental para implementar el plan de paz (de Trump) y reducir la escalada en la región», lo que «reforzará la estabilidad y abrirá nuevos horizontes para la cooperación internacional».

En este sentido, el líder egipcio afirmó que El Cairo «no escatimará esfuerzos en involucrarse con las partes para alcanzar una solución justa, integral y duradera de esa causa (palestina), que se base en la solución de dos Estados (uno palestino al lado del israelí)».

En su discurso, Al Sisi lamentó que su país ha sido uno de los más afectados por la guerra en Gaza, que inició en octubre de 2023, por su impacto negativo sobre la economía del país norteafricano, en particular sus ingresos en divisa del canal de Suez, cuyas pérdidas cifró en «más de 9.000 millones de dólares» por la guerra.

Además de su papel mediador, Egipto acogió las conversaciones para la creación del comité de tecnócratas que administrará Gaza en esa segunda fase del alto el fuego, bajo supervisión de la Junta de Paz, liderada por Trump.

La formación de ese comité fue anunciada la semana pasada en El Cairo, donde sus doce miembros tuvieron su primera reunión para coordinar sus respectivas responsabilidades, vinculadas con la restauración de los servicios, la recuperación y la reconstrucción en el enclave palestino.

Se espera que la segunda fase de la tregua en Gaza, así como la cooperación económica entre Egipto y EE.UU., centre la reunión que Al Sisi tiene previsto mantener con el mandatario republicano en los margenes del foro de Davos. EFE

