Al Sisi ruega a Trump «en nombre de la humanidad» para que frene la guerra contra Irán

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El Cairo, 30 mar (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, rogó este lunes a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para que «em nombre de la humanidad» y «como amante de la paz» frene la guerra contra Irán por sus «graves consecuencias».

«Le digo al presidente Trump que nadie más que tú puede frenar la guerra en nuestra región, en el golfo (Pérsico). Me dirijo a tí en nombre de la humanidad y de los amantes de la paz, como eres tú, en un mensaje directo en nombre de la región y el mundo», dijo Al Sisi en la inauguración de una conferencia en El Cairo sobre la transformación energética.

Por «las graves consecuencias de la continuidad de esa guerra, por favor, por favor, por favor señor presidente ayudanos a detener la guerra. Puedes hacerlo», reiteró el mandatario egipcio, cuyo país participa en esfuerzos de mediación para consolidar una salida pacífica a la guerra entre EE.UU, Israel e Irán.

Egipto figura entre los principales países que han sido castigados económicamente por el conflicto bélico en el Golfo y el disparo de los precios de la energía.

La libra egipcia cayó en más del 10 por ciento frente al dólar desde el inicio del conflicto el 28 de febrero con los ataques EE.UU e Israel contra Irán y la respuesta iraní con misiles y drones contra el Estado judío y las naciones petroleras del Golfo, aliadas de Washington.

El primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, dijo el sábado que «el coste energético de Egipto antes de la guerra era de 1.200 millones de dólares (mensuales), una cifra que aumentó a 2.500 millones de dólares en marzo debido al conflicto», un coste que prevé que aumente aún más «dependiendo del alza de los precios» de la energía. EFE

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