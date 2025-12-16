Alajuelense y el Saprissa comienzan la lucha por el título

2 minutos

San José, 16 dic (EFE).- El Alajuelense y el Saprissa, los dos equipos más grandes de Costa Rica, comenzarán el miércoles la lucha por el título en una serie final clásica que podría extenderse a dos partidos adicionales si el ‘monstruo morado’ saprissista consigue la victoria.

El partido de ida de la final de la segunda fase del Torneo Apertura se jugará el miércoles en el estadio Ricardo Saprissa y el de vuelta se disputará el próximo sábado en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela.

El Alajuelense, ganador de la primera fase de 18 jornadas, se coronará campeón si gana la final de la segunda, etapa que consistió en semifinales y final. Pero si es el Saprissa el vencedor de la segunda fase, serán necesarios dos partidos adicionales en una Gran Final.

El objetivo del Saprissa, dirigido por el entrenador local Vladimir Quesada, es tomar ventaja en casa para ir el sábado a Alajuela a cerrar la serie a su favor y obligar a la Gran Final.

Para ello, el Saprissa apostará por una base de jugadores experimentados como el portero Esteban Alvarado, los zagueros Kendall Waston y Óscar Duarte, el centrocampista panameño Fidel Escobar y el capitán y generador de juego, el argentino Mariano Torres.

El Alajuelense del entrenador Óscar Ramírez intentará conseguir un buen resultado como visitante el miércoles para sellar la serie como local y ganar su título 31, con lo cual igualaría al Herediano y recortaría la distancia con el Saprissa, que tiene 40.

En las filas alajuelenses destaca el buen momento del delantero mexicano Ronaldo Cisneros, la velocidad de los extremos Kenyel Michel y Anthony Hernández, y el buen nivel en el medio campo del experimentado Celso Borges.

Durante la primera fase del torneo el Alajuelense ganó los dos clásicos ante el Saprissa, tanto de local como de visitante, y espera repetir la fórmula para volver a consagrarse campeón después de 5 años.

El Alajuelense, vigente tricampeón de la Copa Centroamericana de la Concacaf, no ha podido trasladar ese dominio regional al ámbito local, pues solo ha ganado uno de los últimos 23 torneos de Costa Rica.

El Saprissa, el equipo más laureado del país, quiere volver a lo más alto como cuando ganó cuatro títulos consecutivos entre 2022 y 2024, ya que no logró llegar a la final en los últimos dos certámenes en los que fue campeón el Herediano. EFE

