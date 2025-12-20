Alario, Cetré y Arzamendia destacan la garra de Estudiantes de La Plata

2 minutos

Buenos Aires, 20 dic (EFE).- El goleador Lucas Alario y el colombiano Edwin Cetré ponderaron el título de Trofeo de Campeones logrado por Estudiantes de La Plata y destacaron la garra del equipo conducido por Eduardo Domínguez para remontar el resultado.

“Esto es increíble y tengo mucha felicidad de cómo se dio el partido porque dimos otra vez una muestra de carácter al dar vuelta al resultado como el sábado pasado ante Racing. El carácter y la personalidad son características de este grupo”, señaló Lucas Alario, autor de los dos goles para el triunfo 2-1 ante Platense.

“Nos encantaría ganar más tranquilos, pero así tiene otro disfrute al ganar las finales así. Ahora nos queda descansar en las vacaciones y volver con más ganas el año que viene. Es complicado cuando el gol no llega para los delanteros pero mantuve la tranquilidad y no hay que volverse loco para saber esperar y dar aportes desde otro lado”, reflexionó el delantero.

Por su parte, el colombiano Edwin Cetré, autor de dos asistencias en la tarde-noche de San Nicolás, sostuvo: “Quiero darle gracias a Dios por esta alegría que se dio sufriendo. Sacamos esa jerarquía, nunca nos dimos por vencidos y nos quedamos con el título”.

“Luego de celebrar el título ante Racing nos concentramos en esta final ante Platense y como dijimos en el vestuario una vez que ganas te tenés que acostumbrar a seguir ganando. Nunca hay que darlo por muerto a Estudiantes porque no dejamos de creer en nosotros hasta el último minuto”, concluyó el delantero.

“Estoy contento por el grupo y haber terminado con dos títulos nos llena de orgullo y alegría. Me llevé la peor parte del título pero a mis compañeros les dije que estén tranquilos y ahora después de la operación tendré mi campeonato aparte para volver rápido. Me encantó el gesto de Lucas (Alario) en la dedicatoria del gol”, agregó el paraguayo Santiago Arzamendia, que sufrió la rotura de ligamentos en la final de la semana pasada ante Racing pero que festejó esta tarde con sus compañeros. EFE

