Alassane Ouattara, reelegido presidente de Costa de Marfil por amplia mayoría

afp_tickers

2 minutos

Alassane Ouattara fue reelegido el lunes presidente de Costa de Marfil, un cuarto mandato obtenido por mayoría aplastante, tras una elección el sábado privada de las dos principales figuras de la oposición y en la que no participaron la mitad de los electores.

Ouattara, de 83 años, que se enfrentaba a cuatro contendientes de poco peso político, obtuvo 89,77% de los votos, según resultados provisionales proclamados por la Comisión electoral independiente (CEI).

La participación, que se eleva a 50,1%, es el reflejo del desinterés por la elección por una parte de los 8,7 millones de marfileños llamados a las urnas el sábado.

Costa de Marfil es el primer productor mundial de cacao y polo de estabilidad en una región afectada por golpes y ataques yihadistas.

Las zonas del sur y del oeste, donde la oposición es históricamente fuerte, no acudieron a las urnas al estar ausentes el expresidente Laurent Gbagbo y el banquero international Tidjane Thiam, líderes del PPA-CI y del PDCI.

Ambos, que no dieron ninguna consigna de voto antes de los comicios, fueron excluidos de la lista electoral, el primero por una condena penal y el segundo por asuntos de nacionalidad.

Participaron cuatro adversarios, pero ninguno tenía el apoyo de un importante partido.

En el norte, región dominada por la etnia malinké, el presidente Ouattara arrasó, con niveles que superaban a veces el 99%.

«La tasa de participación muestra dos cosas. Primero, que la participación de los partidarios de Ouattara fue muy importante. Y, segundo, que los partidarios del PPA-CI y del PDCI no acudieron a las urnas», señaló el analista político Geoffroy Kouao.

bur-pid/hba/sba/mba/eg/mb