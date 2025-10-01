The Swiss voice in the world since 1935
ALBA: República Dominicana subordina Cumbre de las Américas a instrucciones de Washington

Caracas, 1 oct (EFE).- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) señaló este miércoles que República Dominicana subordina la organización de la Cumbre de las América a las «instrucciones» de Washington, luego de que el país caribeño anunciara que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento que se celebrará en diciembre próximo, en Punta Cana.

«Ese acto es la confesión pública de una capitulación política que degrada la condición del anfitrión», señaló la ALBA en un comunicado publicado en X.

Además, dijo que para los «pueblos libres, soberanos e independientes», la no participación en un espacio «claramente tutelado por intereses imperiales constituye una distinción que confirma» que la independencia y soberanía los sitúan en una «dimensión distinta».

«La historia de América Latina y el Caribe está marcada por tantos intentos de dominación como por gestas liberadoras. Los episodios recientes confirman que la llamada Cumbre de las Américas quedará inscrita como uno de esos momentos estériles, condenado desde su origen», añadió.

El martes, la Cancillería de República Dominicana informó la decisión del Gobierno de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas que se celebrará el 4 y 5 de diciembre próximo en Punta Cana, en el este del país.

La decisión «responde a un criterio estrictamente multilateral», señaló la Cancillería en un comunicado, en el que subrayó, además, que la relación bilateral de República Dominicana con cada uno de estos Estados «mantiene características propias».

La Cancillería recordó que el Gobierno de Santo Domingo no ha reconocido la legitimidad de las dos últimas elecciones presidenciales de Venezuela (2018 y 2024), cuyas autoridades han suspendido las relaciones diplomáticas con República Dominicana que, junto a un grupo de naciones, exigió la revisión completa de los resultados de los comicios de julio del año pasado, en los que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

En conclusión, agregó el comunicado, la República Dominicana «ha adoptado la decisión que considera más favorable para garantizar la mayor participación posible en la Décima Cumbre de las Américas». EFE

sc/lb/rrt

