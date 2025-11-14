ALBA advierte sobre desestabilización en el Caribe en caso de agresión de EEUU a Venezuela

Caracas, 14 nov (EFE).- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) advirtió este viernes sobre un escenario de desestabilización en la región del Caribe en caso de una eventual agresión de Estados Unidos contra Venezuela, luego de que el país norteamericano anunciara el jueves una nueva operación militar en Latinoamérica relacionada con su lucha contra el narcotráfico.

En un comunicado, la alianza -integrada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, este último país suspendido-, alertó sobre «una desestabilización sin precedentes» si EE.UU. diera «el salto» hacia un «movimiento militar de agresión».

En este contexto, agregó que «ninguna potencia debe amenazar la paz regional» y señaló que cualquier intento de «imponer fuerza sobre una nación soberana afectaría de manera inmediata la estabilidad política, económica y social de toda la América Latina y el Caribe».

Por tanto, la ALBA condenó «la reciente escalada ofensiva de declaraciones hostiles» emitidas por voceros del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, quienes, a juicio del bloque, recurren a «ridículas falsedades y pretextos para intentar fabricar un escenario», en una posible alusión a la acusación de EE.UU. que vincula al presidente Nicolás Maduro de estar «involucrado en el narcotráfico», lo que el líder chavista tacha de mentira.

Este jueves, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció la operación militar «Southern Spear» (Lanza del sur) que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico en Latinoamérica y que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

En un mensaje en la red social X, Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

Aunque no lo especifica, se da entender que el nombre ‘Lanza del sur’ podría englobar el despliegue naval y aéreo ordenado por Trump desde agosto pasado en el mar Caribe, cerca de las aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Sin embargo, Maduro considera que se trata de un intento de sacarlo del poder para así imponer una autoridad «títere» con la que Washington pueda «apoderarse» de los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo.EFE

