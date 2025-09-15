The Swiss voice in the world since 1935

ALBA condena «acto de agresión» de EEUU contra una embarcación venezolana de «pescadores»

Caracas, 14 sep (EFE). Los diez países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenaron este domingo lo que consideraron como un «acto de agresión» de Estados Unidos contra una embarcación venezolana de «pescadores», quienes, según el Gobierno de Nicolás Maduro, fueron retenidos durante «ocho horas» por funcionarios estadounidenses «armados».

A través de un comunicado, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía expresaron su «profunda preocupación» por el «insensato acto de agresión» contra «nueve pescadores» que realizaban «una faena autorizada en plena Zona Económica Exclusiva» venezolana.

La alianza consideró este acto como «irresponsable y provocador» y afirmó que «constituye una flagrante violación del derecho internacional y amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad» de la región.

Por tanto, exigieron a Estados Unidos que se «abstenga inmediatamente de llevar a cabo actividades que pongan en peligro la paz y la seguridad» de la región.

El Gobierno de Venezuela denunció que el pasado viernes un «destructor» de Estados Unidos abordó de manera «ilegal» a una «pequeña e inofensiva» embarcación pesquera con la intención de buscar un incidente que justifique «una escalada bélica» en el Caribe.

Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero Maduro considera esto como un intento de propiciar un «cambio de régimen» en Venezuela.

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista. EFE

