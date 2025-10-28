Albanese acusa a miembros de la comunidad internacional de ser «cómplices» con Israel

Nueva York, 28 oct (EFE).- La relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, acusó este martes a terceros Estados «influyentes» de «brindar apoyo diplomático, militar, económico e ideológico a Israel», contribuyendo a «consolidar en lugar de desmantelar su ‘apartheid’ colonial, ahora convertido en genocida».

«Hay que suspender de inmediato todos los vínculos militares, económicos y diplomáticos con Israel hasta que cesen sus crímenes, y buscar justicia para los supervivientes, exigiendo responsabilidades a los perpetradores y sus cómplices», dijo Albanese en una conferencia en línea desde Sudáfrica, pues las sanciones que le impuso Estados Unidos el pasado verano le impiden presentar su último informe en la sede de la ONU en Nueva York.

Según la diplomática, y «a pesar de la creciente evidencia de intención genocida» o de los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia al respecto, «los Estados continúan ocultando, ignorando e incluso beneficiándose de las violaciones del derecho internacional por parte de Israel».

«La cooperación militar es probablemente la forma más significativa de complicidad, ya que, a través del comercio de armas y el intercambio de inteligencia, algunos Estados han alimentado la maquinaria bélica de Israel», acusó.

También criticó a la Unión Europea (UE) por ser «muy rápida a la hora de imponer sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania» pero «seguir siendo el principal socio comercial de Israel».

«Los Estados lo sabían. Los Estados tenían los medios para actuar», declaró, pese a lo cual «solo unos pocos redujeron marginalmente el comercio durante el genocidio».

Según Albanese, solo Estados Unidos y Alemania han proporcionado más del 90 % de las importaciones de armas de Israel», pero «al menos 26 Estados han suministrado o facilitado armas y componentes, y muchos otros han comprado armas utilizadas contra los palestinos».

Su informe señala que «Estados Unidos, Alemania e Italia están entre los principales proveedores» y que solo un puñado de estados occidentales, «en particular España y Eslovenia, han cancelado contratos o impuesto embargos».

Albanese indica que también hay estados que transfieren de forma indirecta componentes que Israel utiliza en su armamento, entre ellos Australia, Canadá, Corea del Sur y varios de la Unión Europea.

A estos hay que agregar quienes suministran piezas, componentes y armas a Israel a través de un «sistema opaco que oculta las transferencias, «incluidas las de doble uso y las indirectas».

En esa lista están China, incluyendo Taiwán, India, Italia, Austria, España y Francia, entre otros, si bien la experta reconoció que «las aeronaves militares, los vehículos terrestres y los artículos de doble uso, así como los circuitos integrados, son más difíciles de rastrear».

En cualquier caso, la diplomática argumentó que «los Estados pueden prevenir, detener y castigar crímenes internacionales».

«El problema, lamentablemente, es profundamente ideológico, ya que los líderes occidentales se han hecho eco de la postura de Israel», enfatizó.

Crítica a la «subyugación» de la ayuda

Asimismo, Albanese criticó que «se esté usando la ayuda como arma» en Gaza y denunció «la subyugación total» del auxilio a Estados Unidos e Israel, «despojando a la Naciones Unidas de su papel».

«Uno de los aspectos más sádicos de este genocidio es el uso de la ayuda como arma. Lo que comenzó con el bloqueo ilegal y los ataques a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) se ha convertido en una subyugación total de la ayuda a Israel y Estados Unidos, despojando a la ONU de su papel protector», dijo la abogada italiana.

Por último, criticó las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de que la agencia de la ONU, a la que acusó de ser «subsidiaria de Hamás», no desempeñará «ningún papel» en la entrega de ayuda a Gaza en el actual plan de alto el fuego.

Según Albanese, en realidad «no hay alto el fuego en Gaza» porque «la gente sigue muriendo, pasando hambre y siendo desplazada por la fuerza».

Entretanto, el Ejército israelí comenzó hoy a bombardear Gaza, de norte a sur, tras la orden del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de lanzar «ataques contundentes» contra el enclave en respuesta a presuntas violaciones del acuerdo de tregua, informaron medios palestinos presentes en la Franja. EFE

