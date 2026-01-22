Albanese lamenta no haber podido proteger a las víctimas del atentado antisemita en Sídney

Sídney (Australia), 22 ene (EFE).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, lamentó este jueves no haber podido proteger a las víctimas del atentado del 14 de diciembre en Sídney, cuando 15 personas fueron asesinadas en medio de la celebración de la festividad judía del Janucá en la turística playa de Bondi.

En un acto de homenaje a las víctimas, enmarcado en un día de luto nacional decretado por el Gobierno, Albanese dijo que el día del ataque se rompió la promesa de Australia como un lugar seguro, recordando que cientos de personas estaban en el sitio cuando empezaron los disparos, que hirieron a cerca de 40 australianos.

«Trágicamente, nos reunimos aquí esta noche porque el 14 de diciembre todo cambió y, por eso, lo siento. Lamento profundamente no haber podido proteger a sus seres queridos de este mal», dijo el laborista, generando aplausos de algunos familiares de las víctimas.

A través de X, donde compartió fotografías de la ceremonia, remarcó que los australianos judíos «no están solos» y que cualquier ataque contra esta comunidad -que representa el 0,4 % de la población- es una afrenta a toda la nación oceánica.

Con anterioridad, Albanese señaló que el 22 de enero sería un día de unidad para recordar que «la luz siempre será más fuerte que la oscuridad» y que el país «nunca permitirá que el odio triunfe».

Para conmemorar el día de luto se organizaron actividades en varias ciudades, incluido un minuto de silencio a las 19:01 hora local (8:01 GMT) y que las banderas ondeasen a media asta, entre otros actos.

El pasado 14 de diciembre, dos presuntos perpetradores, un hombre y su hijo, dispararon contra las personas que acudieron a un evento organizado en Bondi por la comunidad judía, en un atentado vinculado por las autoridades con la ideología del Estado Islámico (EI).

Las autoridades identificaron a los asaltantes como Naveed Akram, de 24 años, quien está preso y acusado de 15 cargos de asesinato y uno de terrorismo, y su padre, Sajid Akram, que fue abatido por la Policía.

Entre las víctimas mortales se encuentran un sobreviviente del Holocausto, una pareja que se enfrentó a uno de los hombres armados y una niña de 10 años.

A raíz del atentado, el Parlamento de Australia aprobó esta semana leyes encaminadas a endurecer la posesión de armas y con el objetivo de reprimir los delitos de incitación al odio y radicalización.

El gobierno australiano además ha impulsado la creación de una comisión real sobre antisemitismo, liderada por la exjueza del Tribunal Superior Virginia Bell, que examinará las circunstancias que rodearon el ataque terrorista y que debe presentar su informe antes del próximo 14 de diciembre. EFE

