Albanese pide a Herzog transparencia en la investigación de cooperante fallecida en Gaza

2 minutos

Sídney (Australia), 11 feb (EFE).- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, pidió este miércoles al presidente de Israel, Isaac Herzog, que la investigación sobre la muerte de una cooperante australiana durante un ataque israelí en Gaza sea transparente, en una reunión que ambos mantuvieron en Camberra.

Durante el encuentro, Albanese trasladó a Herzog la «expectativa clara» de Australia de que exista transparencia y rendición de cuentas en la investigación sobre la muerte de Zomi Frankcom, fallecida en Gaza en abril de 2024 en un ataque israelí que también costó la vida a otros seis miembros de la ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés.

El primer ministro señaló en declaraciones recogidas por la cadena pública australiana ABC que planteó este asunto «de forma directa y respetuosa», subrayando que Australia espera que las investigaciones determinen, si corresponde, acciones penales.

La reunión se produjo a puerta cerrada después de una ceremonia oficial de bienvenida al presidente israelí en la residencia oficial del gobernador general en Camberra, en un contexto de fuertes medidas de seguridad.

Mientras se desarrollaban los actos oficiales, cientos de personas se concentraron en los alrededores del Parlamento para protestar por la visita y por la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

El jefe del Gobierno australiano defendió la importancia del diálogo con Israel y reiteró el apoyo histórico de Australia a una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí.

La visita del presidente israelí, que concluirá el jueves, forma parte de una gira destinada a reforzar los lazos bilaterales y a expresar solidaridad con la comunidad judía australiana tras el atentado terrorista, calificado de antisemita por el Gobierno de Albanese, que se produjo el pasado 14 de diciembre en Sídney, con 16 muertos, incluido uno de los dos atacantes.

En la víspera, Albanese y Herzog acudieron juntos a una ceremonia en Sídney por las víctimas del atentado y mantuvieron encuentros con los familiares de las víctimas.

La visita de Herzog ha sido recibida en Australia con numerosas protestas en sus principales ciudades. El lunes, una multitudinaria manifestación en Sídney acabó con enfrentamientos con las autoridades y 27 detenidos. EFE

(foto)