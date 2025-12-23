Albanese traslada al presidente israelí su tristeza tras el atentado y le invita a Sídney

2 minutos

Jerusalén, 23 dic (EFE).- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, trasladó este martes al presidente israelí, Isaac Herzog, su «profunda conmoción y consternación» tras el atentado contra judíos en Sídney, en el que murieron 16 personas, y le invitó a visitar el país en una fecha aún por determinar.

En una conversación telefónica, Albanese le transmitió su «profundo pesar» por las familias de las víctimas, según un comunicado emitido por la oficina de Herzog, en el que se informa de que el líder israelí aceptará la invitación para visitar el país.

Por su parte, el mandatario israelí manifestó su «profundo horror» por el ataque en la playa de Bondi el pasado 14 de diciembre contra quienes celebraban la festividad judía de Janucá, y mandó sus condolencias a los familiares.

«El presidente Herzog subrayó la importancia de tomar todas las medidas legales para combatir el aumento de antisemitismo, extremismo y terrorismo yihadista sin precedentes», añade el comunicado.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del 14 de diciembre, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra una multitud congregada para celebrar un acto de la comunidad judía en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Catorce personas -incluido un asaltante identificado como Sajid Akram, padre de Naveed- murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Según los primeros indicios, los presuntos atacantes, identificados como Naveed Akram, de 24 años, y su padre, Sajid Akram, de 50 años y que fue abatido por la Policía, estarían vinculados con la ideología del Estado Islámico (EI). EFE

