Albanese y Trump se reunirán en Washington con el foco en las tierras raras

Sídney (Australia), 19 oct (EFE).- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán este lunes en Washington en una cumbre centrada en el refuerzo de la cooperación económica y de defensa, con especial atención en los minerales críticos y las tierras raras, ante las nuevas restricciones de China.

La reunión del lunes será la primera oficial entre Albanese y Trump desde el inicio del segundo mandato del estadounidense, y fuentes oficiales de Camberra han señalado que el australiano buscará consolidar un acceso preferencial para Estados Unidos a los minerales estratégicos del país austral, en el marco de un plan para reducir la dependencia del procesamiento de tierras raras en China.

La reunión se produce después de que el Gobierno australiano anunciara la creación de una reserva nacional de minerales críticos, dotada con más de 1.200 millones de dólares australianos (720 millones de euros), destinada a respaldar proyectos locales de extracción y refinado.

Las tierras raras, presentes en vehículos eléctricos y hasta en los billetes de euro, han vuelto a situarse en el centro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ya que Pekín, que casi monopoliza la industria, impuso hace una semana restricciones adicionales a su exportación.

China anunció el pasado 9 de octubre un nuevo paquete de restricciones a las exportaciones de productos de tierras raras a entidades extranjeras, unas limitaciones que empezó a lanzar el pasado abril en respuesta a los gravámenes anunciados por el Gobierno de Donald Trump en el llamado «Día de la Liberación» (el 2 de abril)».

Frente a estas restricciones, el Ejecutivo australiano pretende ahora atraer inversión estadounidense y fomentar una cadena de valor que permita a Australia posicionarse como proveedor fiable para sus aliados.

Pacto AUKUS

Además de los recursos estratégicos, ambos líderes abordarán cuestiones comerciales y de seguridad.

Albanese intentará avanzar en la eliminación de los aranceles estadounidenses a productos australianos como el acero y el aluminio, mientras se espera que Trump insista en que Camberra aumente su gasto en defensa y mantenga su compromiso con el pacto de seguridad AUKUS, que también integra al Reino Unido.

El acuerdo, que prevé el desarrollo conjunto de submarinos de propulsión nuclear y cooperación en tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, ciberseguridad y sistemas hipersónicos, ha sido objeto de revisión desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de este año.

Washington busca acelerar su implementación y garantizar que Camberra mantenga sus compromisos financieros y operativos, mientras que el Gobierno australiano aspira a asegurar beneficios industriales y transferencia tecnológica dentro del marco del pacto.

El vínculo entre defensa y minerales críticos será uno de los ejes de la cita, ya que estos materiales son esenciales para la fabricación de armamento avanzado, sistemas de comunicación y tecnologías energéticas.

El encuentro permitirá a ambas partes reafirmar también su cooperación en el Indopacífico, en un contexto de creciente competencia con China. Se espera que, al término de la reunión, ambos líderes emitan una declaración conjunta sobre inversiones y seguridad de suministro. EFE

