Albania cierra capítulos de adhesión a la UE por primera vez en cuatro años de negociación

Compartir

2 minutos

Bruselas, 14 jul (EFE).- Albania cerró este martes por primera vez capítulos en su negociación de adhesión a la Unión Europea (UE), con la conclusión de los títulos sobre ciencia e investigación, educación y cultura, y relaciones exteriores.

El secretario de Estado de Asuntos Europeos de Irlanda, Thomas Byrne, país que ocupa la presidencia de turno de la UE, aseguró que, con el cierre de estos capítulos, Albania ha demostrado su compromiso de unirse a la Unión Europea y «entra en una nueva fase» en su proceso de adhesión.

«Admiramos el ritmo, determinación y consistencia del primer ministro (albanés, Edi Rama). Animamos a Albania a implementar las reformas necesarias, especialmente sobre Estado de derecho, la judicatura, de anticorrupción, que son la base del proceso de adhesión a la UE», dijo Byrne.

En una comparecencia ante los medios tras reunirse en Bruselas, el primer ministro de Albania, Edi Rama, aseguró que el cierre de los capítulos «es un claro reconocimiento» de que su país está avanzando, de que sus reformas están dando resultado y que el país está cada vez más preparado para asumir las responsabilidades de entrar en la UE.

«Es importante porque reitera un mensaje poderoso: Albania cumple y la UE cumple. Esta es la esencia del proceso: creíble y basado en méritos por parte de ambos», dijo Rama.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, aplaudió por su parte que el liderazgo político y la opinión pública de Albania estén a favor de la adhesión, una «receta para el éxito», y recalcó que está en manos del Gobierno «cumplir con las expectativas intensificando su alineación con las normas europeas y cumpliendo con las reformas que más importan».

Hasta ahora, Albania solo había conseguido abrir capítulos, no cerrarlos: en noviembre completó la apertura de los 33 que componen el proceso, tras arrancar formalmente las negociaciones de adhesión en julio de 2022.

Los títulos en cuestión son el 25, que mide la capacidad albanesa para alinear su política científica con la europea; el 26, que cubre educación, cultura y juventud, y el 30, que aborda la coordinación de la política exterior del país candidato con la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE.

Albania es, junto a Montenegro, uno de los países más cercanos a la línea de meta entre los candidatos a la adhesión.

Hoy también, la UE abrió un segundo bloque temático con Ucrania y Moldavia y cerró dos capítulos de negociación con Montenegro, en lo que Bruselas califica como «supermartes» para la ampliación de la UE. EFE

ymo-lzu/ahg/fpa