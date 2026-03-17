Albania declara a Irán patrocinador de terrorismo

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Skopie, 17 de mar (EFE).- El Parlamento de Albania declaró este martes a Irán como Estado patrocinador del terrorismo, en una resolución que clasifica a la Guardia Revolucionaria iraní y a la milicia chií libanesa Hizbulá como organizaciones terroristas.

La resolución fue respaldada por los 79 diputados del gobernante Partido Socialista (PS) presentes en el hemiciclo, de un total de 140 diputados, mientras que los diputados del opositor Partido Democrático (PD) bloquearon la sesión extraordinaria por considerar que fue convocada de forma irregular.

«Esta resolución no está dirigida contra el pueblo de Irán, que sufre bajo su régimen totalitario, sino únicamente contra las autoridades que patrocinan el terrorismo», dijo el legislador socialista Taulant Balla en la sesión.

Las relaciones entre Tirana y Teherán se deterioraron drásticamente tras un ciberataque a gran escala en julio de 2022 , que interrumpió los servicios del gobierno albanés. Tras atribuir el ataque a piratas informáticos vinculados a Irán, Albania rompió relaciones diplomáticas con Irán y expulsó a sus diplomáticos.

Posteriormente, en 2024 y 2025 los sitios web del municipio de la capital, Tirana, y del Instituto de Estadística de Albania, quedaron bloqueados por un ataque similar.

El episodio más reciente tuvo lugar a principios de este mes, cuando el grupo vinculado a Irán ‘Justicia Patria¡ supuestamente vulneró el sistema de correo electrónico del parlamento albanés, accediendo a las comunicaciones de los legisladores y la administración. EFE

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