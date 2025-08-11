Albania recibe ayuda exterior para combatir los incendios, agravados por la ola de calor

3 minutos

Skopie, 11 ago (EFE).- Albania enfrenta una intensa ola de calor, con temperaturas de hasta 41 grados, y múltiples incendios forestales, ante los que este lunes ha recibido asistencia urgente de Emiratos Árabes Unidos y varios países de la Unión Europea para combatir las llamas y proteger las zonas afectadas.

«Dos helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos llegaron hoy para participar en las operaciones de extinción de incendios en el país», informó la emisora A2, con sede en Tirana.

Además, un avión antincendios croata esta operando hoy para contener el incendio forestal en la provincia central de Rrogozhinë, mientras que dos helicópteros de las Fuerzas Aéreas de República Checa y Croacia operan en Gramsh, en el sur.

Según el Ministerio de Defensa de Albania, hay trece fuegos activos este lunes en el centro y el sur del país, y al menos dos casas ardieron durante la noche en la región de Finiq, en el extremo sur.

Incendios en Croacia

Según informa la cadena TV NOVA, al este de Split, una ciudad croata en la costa del mar Adriático, los bomberos están luchando contra un incendio que amenaza varias viviendas.

El fuego, que se declaró durante la noche cerca de Jesenice, al este de Split, está siendo combatido por 150 bomberos con 50 vehículos.

«Según la información disponible, un edificio deshabitado se ha quemado, pero los bomberos lograron proteger las casas y edificios residenciales hacia los que avanzaba el incendio, que tenía una longitud de unos tres kilómetros», declaró Pave Tomic, comandante de la Asociación de Bomberos de Dalmacia, a la agencia Hina.

Según los pronósticos meteorológicos regionales, el clima en los Balcanes Occidentales durante toda la semana será mayormente despejado, con abundante sol y temperaturas que llegarán a los 41 grados en Macedonia del Norte, 40 en Serbia y 39 en Croacia.

Alerta en Serbia

En Serbia también está vigente una alerta roja por temperaturas extremadamente altas en el este y el sureste, informó el Instituto Hidrometeorológico de la República.

En Macedonia del Norte, la nueva ola de calor traerá temperaturas de hasta 41 grados para el jueves, según el Servicio Hidrometeorológico Público en la capital, Skopie.

Albania y Macedonia del Norte están soportando un verano de olas de calor e incendios forestales, con temperaturas que superan los 40°C y llamas que han devastado 26.000 y 50.000 hectáreas de bosques y tierras de cultivo respectivamente en los dos países.

En muchos casos, las autoridades tuvieron que evacuar algunas aldeas, mientras que en Macedonia del Norte se registraron tres muertes confirmadas relacionadas con incendios forestales durante el mes de julio.EFE

