Albania vuelve a permitir el acceso a TikTok después de vetarlo para proteger a menores

Skopie, 5 feb (EFE).- El Gobierno de Albania levantó este jueves el veto total a TikTok impuesto el pasado mes de marzo, hace casi once meses, para proteger a los menores, a pocas horas de que el Tribunal Constitucional examinase hoy jueves la legalidad de la medida.

La decisión de levantar el veto se adoptó en una reunión del Consejo de Ministros el martes, informó la cadena de televisión ABC News.

El veto a la popular red social china fue adoptado en marzo de 2025 por el Gobierno del primer ministro socialista, Edi Rama, después de que un chico de 14 años muriera apuñalado frente una escuela en Tirana, en una pelea supuestamente vinculada a una disputa en TikTok. EFE

