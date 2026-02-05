Albania vuelve a permitir el acceso a TikTok después de vetarlo para proteger a menores

Skopie, 5 feb (EFE).- El Gobierno de Albania levantó este jueves el veto total a TikTok impuesto el pasado mes de marzo para proteger a los menores, a pocas horas de que el Tribunal Constitucional examinase hoy jueves la legalidad de la medida.

La decisión de levantar el veto impuesto hace once meses se adoptó en una reunión del Consejo de Ministros el martes, informó la cadena de televisión ABC News.

El veto a la popular red social china fue introducido en marzo de 2025 por el Gobierno del primer ministro socialista, Edi Rama, después de que un chico de 14 años muriera apuñalado frente una escuela en Tirana, en una pelea supuestamente vinculada a una disputa en TikTok.

Las autoridades argumentaron que el conflicto que desembocó en el crimen se había visto alimentado por interacciones en redes sociales, especialmente TikTok, y defendieron el veto como una medida temporal para prevenir violencia, acoso y la difusión de contenidos dañinos entre menores.

La decisión, sin embargo, provocó fuertes críticas de ONG por la libertad de prensa y los derechos digitales, así como de la sociedad civil.

La medida resultó muy impopular, no sólo entre los jóvenes, sino también entre blogueros, periodistas, empresarios y trabajadores independientes, que consideran TikTok una importante herramienta para difundir sus ideas o promocionar sus productos y servicios.

La red social china es muy popular en Albania. Los expertos calculan que tiene alrededor de 1,5 millones de usuarios, más de la mitad de la población del país, una proporción que es muy superior entre los jóvenes de entre 12 y 25 años.

Asociaciones de periodistas albanesas advirtieron de que el veto equivalía a una censura desproporcionada, carecía de una base legal clara y castigaba a todos los usuarios por hechos delictivos aislados.

Como consecuencia, la prohibición fue recurrida ante el Tribunal Constitucional en marzo de 2025, que fijó una vista para hoy, 5 de febrero, once meses después de la apelación.

Entretanto, pese al veto, muchos usuarios en Albania siguieron accediendo a TikTok mediante servicios de VPN, una herramienta que oculta la ubicación real del usuario en internet, o con tarjetas SIM extranjeras, por lo que las restricciones fueron consideradas ineficaces por los expertos. EFE

