Albares, en contacto con Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y Canadá por incendio Almería

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Bruselas, 13 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dijo este lunes que está en contacto con sus homólogos de varios países que tienen colonias en Almería y pueden haberse visto afectados por el incendio en Los Gallardos, como Bélgica, Reino Unido, Países Bajos o Canadá.

«Quiero agradecer toda la solidaridad que nos están trasladando todos nuestros socios europeos en relación a la terrible tragedia en Almería, en Andalucía, en España, por el incendio que estos días ha asolado a nuestro país», dijo Albares a su llegada a un Consejo de Asuntos Exteriores en la capital belga.

«Estoy en contacto con varios de mis homólogos, especialmente con aquellos que tienen colonias importantes en Almería y que por lo tanto, pueden haberse visto afectados. Estuve en contacto con el colega belga, al que veré precisamente ahora en la reunión, también con la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, de Países Bajos (y de) Canadá», añadió.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, visitarán este lunes las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos, en Almería, que ha causado la muerte a 13 personas y ha quedado estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas.

También el ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, transmitió a su llegada a la reunión sus condolencias a las familias de las víctimas belgas de los incendios y a todas las demás familias en duelo.

Además, señaló como la causa tras el fuego a «la crisis climática, de la que quizá se habla muy poco pero que hoy está causando daños, incluso humanos, de gran magnitud en el sur de Francia y en España». EFE

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