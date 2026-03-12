Albares: «No haremos nada que pueda reforzar esta guerra que conduce al caos»

París, 12 mar (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este jueves que España «no hará nada que pueda reforzar» la guerra que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán y que, dijo, «conduce al caos».

«No participaremos en nada que pueda reforzar más aun esta guerra que nos conduce al caos», dijo el jefe de la diplomacia española en una entrevista a la televisión francesa LCI.

El ministro señaló que España no se está planteando en este momento cerrar las bases estadounidenses en su territorio, pero reiteró que no permitirá que sean utilizadas para la guerra de Irán.

«Tenemos un tratado que liga las bases de soberanía española a Estados Unidos (…) pero esta acción es particular», dijo.

Albares aseguró que España «siempre ha sido solidaria con sus socios» y recordó el envío de una fragata a Chipre para contribuir a su seguridad, amenazada por el lanzamiento de proyectiles desde Irán.

Sobre la situación de Líbano, aseguró que el ataque israelí es «un error» tanto para el pueblo libanés «como para la seguridad de Israel».

El ministro afirmó que todos los esfuerzos de España se dirigen a «propiciar la desescalada y volver a la mesa de negociación, al tiempo que pidió que cesen los bombardeos iraníes contra diversos países, que consideró «completamente injustificados». EFE

