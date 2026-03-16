Albares: Castilla y León demuestra que sólo el PSOE puede frenar a la extrema derecha

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Bruselas, 16 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este lunes que las elecciones de este domingo en Castilla y León demuestran que «para frenar a la extrema derecha sólo hay una papeleta útil», la del PSOE, porque la del PP «va directa a los gobiernos de coalición con la extrema derecha».

A su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de este lunes en Bruselas, el titular español destacó el incremento en la participación en los comicios de este domingo y dijo que los resultados demuestran, a su juicio, dos cosas.

«Que el PSOE tiene un enorme apoyo popular y que, desde luego, para frenar la extrema derecha sólo hay una papeleta útil, que es la del PSOE. Ya sabemos que la papeleta de aquellos que han votado al PP va directa a los gobiernos de coalición con la extrema derecha», afirmó.

El PP ha vuelto a ser el partido más votado en las elecciones de Castilla y León, con 33 procuradores (dos más) y el 35,45 % de los sufragios, pero para gobernar depende nuevamente de un Vox contenido, que solo ha conseguido un procurador más, hasta los 14 parlamentarios; mientras que el PSOE ha crecido hasta los 30, dos más de los que tenía. EFE

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