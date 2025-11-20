Albares: España defiende los valores europeos y la libertad 50 años después de Franco

Bruselas, 20 nov (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, destacó este jueves, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, que España puede hoy defender “los valores europeos”, de libertad y democracia, en lugares como Ucrania.

“Hoy hace 50 años que terminó la dictadura franquista y permitió que España pudiera empezar a recorrer un camino de libertad, de democracia y también de soñar con estar en Europa”, indicó Albares ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).

El jefe de la diplomacia española enfatizó que hoy puede presentar en Bruselas “la voz de España, con la fuerza de un país democrático, en libertad”.

«Un país que abraza abiertamente los valores europeos se debe al camino que empezamos a recorrer hace 50 años con la muerte del dictador, y el hecho de que hoy hace 50 años terminaba la larga noche de piedra de una de las dictaduras más crueles y sangrientas que había en Europa”, comentó.

“Hoy la voz de España va a defender esos valores europeos, valores de libertad, de democracia, de paz, de tolerancia, en Ucrania”, expresó. EFE

