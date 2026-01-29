Albares: Hay que abrir pasos terrestres e incluir a palestinos para afianzar alto el fuego

Bruselas, 29 ene (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo este jueves que la consolidación del «frágil» alto el fuego en Gaza pasa por la apertura de todos los pasos terrestres para el acceso de la ayuda de emergencia y la inclusión de la Autoridad Nacional Palestina en las negociaciones sobre el futuro de la Franja.

Albares dijo a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores en el que se hablará de la situación en Gaza, que «estamos arrancando» la segunda fase del plan de paz para la Franja, donde «tenemos que consolidar un alto el fuego muy frágil que es violado sistemáticamente y que tenemos que convertirlo en una paz duradera».

Para ello, dijo, «la clave (…) viene de dos pilares», empezando por «la apertura de todos los pasos terrestres».

En ese contexto, el ministro español señaló que «es posible que en breve» se pueda ver operativo el paso de Rafah, donde España «ha tenido el mayor contingente dentro de la misión de la Unión Europea», así como del resto de los pasos terrestres, «para que la ayuda de emergencia entre de manera masiva».

El segundo pilar para ese afianzamiento del alto el fuego, añadió, es que «la Autoridad Nacional Palestina tiene que estar en el centro de cualquier futuro para Gaza, de cualquier futuro para un plan de paz para Oriente Medio».

En ese sentido, Albares señaló que precisamente esa es una de las razones que han llevado a España a no sumarse a la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Ese motivo, unido a que desde luego considerábamos que la Junta de Paz, tal y como está diseñada, debilita a las Naciones Unidas. Y el hecho de que la Autoridad Nacional Palestina, que tiene que estar en un centro de la Junta de Paz, ni siquiera está realmente presente es lo que nos ha llevado a tomar esa decisión», señaló.

Grandes Lagos

Por otra parte, el ministro señaló que el Consejo de Exteriores abordará también la situación de la región africana de los Grandes Lagos, «un escenario donde había una esperanza de paz» pero donde «vemos que la guerra está volviendo».

Este jueves se espera un acuerdo para sancionar a otros siete sudaneses responsables de menoscabar la estabilidad de Sudán y obstruir su transición política.

El ministro explicó que España «está muy presente» en la zona «con su ayuda humanitaria», y subrayó que «tenemos que hacer todo lo posible por favorecer un diálogo y que baje la paz también en África, en toda esa región». EFE

