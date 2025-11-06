Albares aborda con Metsola el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Eurocámara

Bruselas, 6 nov (EFE).- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, conversó este jueves sobre el posible uso del catalán, el euskera y el galleo en el Parlamento Europeo, con la presidenta de la institución, Roberta Metsola, durante una reunión que mantuvieron en Bruselas, explicaron fuentes del Ministerio.

La Eurocámara ha creado un grupo de trabajo para analizar la viabilidad del uso de las tres lenguas, en paralelo a la discusión que los países de la UE mantienen en el Consejo de la Unión Europea sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, de momento sin resultado, por la oposición principal de Alemania.

Ese grupo de trabajo, en el que están, entre otros, los vicepresidentes parlamentarios españoles Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSOE), canceló la semana pasada la reunión que a priori estaba prevista para ayer miércoles, dijeron a EFE fuentes parlamentarias.

Al mismo tiempo, el Gobierno español y el alemán anunciaron un acuerdo hace dos semanas para «abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta» a la solicitud de España para oficializar las tres lenguas en el bloque comunitario.

Al día siguiente de ese anuncio, el portavoz del Ejecutivo germano, Stefan Kornelius, aseguró que la posición del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre este asunto no ha «cambiado», y recordó que «la adopción de nuevas lenguas oficiales requeriría modificar los tratados europeos».

Madrid y Berlín señalaron que el diálogo bilateral entre ambos países comenzará «a la mayor brevedad» y España se comprometió a presentar un nuevo texto sobre la oficialidad de las lenguas en una próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE, donde los Veintisiete discuten la cuestión.

El asunto, no obstante, no figura por ahora en la agenda de la próxima reunión, prevista para el 17 de noviembre.

Albares y Metsola hablaron también sobre las negociaciones del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, el próximo presupuesto plurianual del bloque comunitario, la cumbre con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebrará este domingo en Colombia y la relación con Gibraltar, tras el acuerdo que Bruselas, Madrid y Londres alcanzaron el pasado junio. EFE

