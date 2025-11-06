Albares aborda con Metsola el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Eurocámara

(Actualiza con declaraciones del Conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch)

Bruselas, 6 nov (EFE).- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, conversó este jueves sobre el posible uso del catalán, el euskera y el gallego en el Parlamento Europeo, con la presidenta de la institución, Roberta Metsola, durante una reunión que mantuvieron en Bruselas, explicaron fuentes del Ministerio.

La Eurocámara ha creado un grupo de trabajo para analizar la viabilidad del uso de las tres lenguas, en paralelo a la discusión que los países de la UE mantienen en el Consejo de la Unión Europea sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, de momento sin resultado, por la oposición principal de Alemania.

Ese grupo de trabajo, en el que están, entre otros, los dos vicepresidentes españoles de la Eurocámara Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSOE), canceló la semana pasada la reunión que a priori estaba prevista para ayer miércoles, dijeron a EFE fuentes parlamentarias.

Al mismo tiempo, los gobiernos español y alemán anunciaron un acuerdo hace dos semanas para «abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta» a la solicitud de España para oficializar las tres lenguas en el bloque comunitario.

Al día siguiente de ese anuncio, el portavoz del Ejecutivo germano, Stefan Kornelius, aseguró que la posición del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre este asunto no ha «cambiado», y recordó que «la adopción de nuevas lenguas oficiales requeriría modificar los tratados europeos».

Madrid y Berlín señalaron que el diálogo bilateral entre ambos países comenzará «a la mayor brevedad» y España se comprometió a presentar un nuevo texto sobre la oficialidad de las lenguas en una próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE, donde los Veintisiete discuten la cuestión.

El asunto, no obstante, no figura por ahora en la agenda de la próxima reunión, prevista para el 17 de este mes.

Aún así, el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, de visita oficial hoy en Bruselas, insistió en el reconocimiento «del trabajo que está haciendo el Gobierno español y, muy especialmente, el ministro de Exteriores», porque lograr la oficialidad de las lenguas en la UE «requiere de muchos contactos».

Lograr el reconocimiento oficial del catalán es una petición expresa de JxCAT y el Gobierno español envió formalmente su petición al resto de socios europeos en agosto de 2023, coincidiendo con la presidencia rotatoria de la UE que ejercía en aquel momento.

Preguntado por el impacto que puede tener para el reconocimiento del catalán el anuncio que ha hecho hoy Junts sobre su intención de presentar enmiendas a la totalidad de todas las leyes que ha presentado y presentará en el futuro el Gobierno, Duch respondió: «la oficialidad llegará antes cuanta más gente trabaje a favor de esta oficialidad».

«De alguna forma, creo que todos tenemos que responsabilizarnos para hacer este trabajo», dijo el conseller en declaraciones a la prensa.

Durante su reunión, Albares y Metsola hablaron también sobre las negociaciones del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, el próximo presupuesto plurianual del bloque comunitario, la cumbre con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebrará este domingo en Colombia y la relación con Gibraltar, tras el acuerdo que Bruselas, Madrid y Londres alcanzaron el pasado junio. EFE

