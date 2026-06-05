Albares asegura que «no hay una mayoría alternativa a la que existe hoy» en España

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París, 5 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que el Gobierno español no se encuentra debilitado por los casos judiciales que afectan a antiguos responsables políticos y ha afirmado que «no hay una mayoría alternativa a la que existe hoy» en España.

Preguntado en una entrevista emitida este viernes por RFI y France 24 sobre si el Ejecutivo de Sánchez está debilitado, Albares ha respondido con un contundente «¡en absoluto!», y ha subrayado que «no existe una mayoría alternativa» en el Parlamento capaz de sustituir al actual Gobierno.

«Entre muchas razones que explican la estabilidad del Ejecutivo, está el hecho de que no hay ningún miembro del Gobierno afectado por ningún caso y, además, que el presidente Sánchez reacciona de forma muy diferente: actúa con rapidez, mantiene tolerancia cero frente a la corrupción y permite que la justicia trabaje con independencia», ha declarado el ministro.

Albares ha enmarcado la situación política dentro del funcionamiento normal de las instituciones democráticas españolas, incluida la posibilidad de mociones de censura.

En este sentido, ha recordado que este mecanismo constitucional ya fue utilizado en el pasado para facilitar la llegada al poder del actual Ejecutivo. «El presidente Sánchez la utilizó antes para llegar al poder contra la corrupción del Partido Popular», ha indicado Albares. EFE

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