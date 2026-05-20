Albares defiende gasto militar español del 2,1 % antes de reunión de Exteriores de OTAN

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Berlín, 20 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, defendió este miércoles en Berlín el nivel actual del gasto militar del país del 2,1 % del PIB, en vísperas de la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg (Suecia).

«Pertenezco al gobierno que ha realizado el mayor incremento del gasto militar en democracia, del 0,9 al 2,1 %. No está tan lejos de lo que hace Alemania, que está en el 2,8 % si no me equivoco», dijo Albares durante un acto en la Hertie School of Governance tras reunirse con su homólogo germano, Johann Wadephul.

Albares señaló que el jueves también transmitirá su postura en privado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con el que mantiene una «muy buena relación» y con el que habla en español.

El ministro recalcó que España mantiene ahora mismo un «despliegue histórico» de soldados y equipamiento en el flanco este de la OTAN, donde participa en la misión de vigilancia aérea en el Báltico y donde están destacados aproximadamente unos 4.000 efectivos.

También subrayó el apoyo a Ucrania en el ámbito político, militar y de asistencia humanitaria y añadió que el Gobierno español aspira a seguir brindando este respaldo a Kiev «lo máximo posible».

Albares resumió que su punto de vista sobre el debate del gasto en defensa es que «más que en un porcentaje, hay que concentrarse en lo importante», que son las capacidades militares.

En lugar de enfocarse en una suma concreta, tal y como reclama la OTAN con el objetivo del 5 % del PIB, lo «lógico», para el ministro es observar cuáles son las amenazas y qué capacidades son necesarias para enfrentarse a ellas.

Para España, este proceso lleva al porcentaje del 2,1 %, dijo, y resaltó que incluso el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha atestiguado que el país cuenta con las capacidades necesarias para proteger su la seguridad.

Los titulares de Exteriores de la OTAN abordarán en su reunión del jueves y viernes en Helsingborg los avances hacia el cumplimiento de sus compromisos con mayor gasto militar.

Todo ello con el telón de fondo de los anuncios de EE.UU. de retirar o no desplegar a miles de efectivos de territorio europeo en el marco de su estrategia de obligar a los europeos a asumir un mayor peso en la defensa del Viejo Continente.

En este contexto, Albares defendió durante el acto en la Hertie School of Governance la creación de un ejército común europeo, no como sustituto de la Alianza, sino como un complemento adicional de la seguridad colectiva.

«Estados Unidos ha estado fortaleciendo su ejército a lo largo de los años y nadie ha dicho que eso vaya en contra de la OTAN, al contrario», dijo, y señaló que además la actual administración en Washington está pidiendo a sus aliados europeos que hagan más por su propia seguridad.

Albares argumentó que unas fuerzas armadas europeas no sustituirían a los ejércitos nacionales y que no menoscabarían tampoco la soberanía de cada país.

Muchos países están ya convencidos de los beneficios de un ejército común, dijo, aunque a su juicio el problema no es tanto este aspecto, como la necesidad de convencerlos de que el proyecto se puede implementar en la práctica.

Sin embargo, igual que ocurrió con la moneda única, es posible llegar a un consenso, aseguró Albares, quien remachó que, «si necesitamos una fuerza de proyección, en cierto punto necesitamos un ejército europeo». EFE

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