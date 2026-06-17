Albares defiende sanciones para los países de la UE que violen los valores comunitarios

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Viena, 17 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, defendió este martes la aplicación de sanciones para los países de la UE que incumplan los valores comunitarios, y pidió acabar con el sistema de veto que, denunció, bloquea los avances.

El ministro dijo que en anteriores ampliaciones se invirtió «mucha energía y tiempo» para asegurar que los nuevos países cumplieran los criterios técnicos, desde cuotas agrarias a niveles de déficit, pero que se «olvidó» prestar atención a los valores.

«Como si solo tuvieras que respetar nuestros valores el minuto antes de unirte, y luego pudieras hacer lo que quisieras», señaló durante un debate con sus homólogos de Austria, Hungría y Suiza organizado en Viena por el laboratorio de ideas European Council of Foreign Relations.

Albares afirmó que esa situación no puede continuar y que la UE debe poner el mismo esfuerzo en asegurar que los países de nuevo ingreso cumplan las normas y valores comunitarios, y aplicar «sanciones de verdad».

Además, denunció que la toma de decisiones entre los 27 Estados miembros se vea afectada por el derecho de veto.

«Ya no podemos seguir con el veto así», dijo el ministro, quien dijo que está dispuesto a aceptar el veto de los países miembros cuando se trata de defender un interés nacional.

«Pero lo que ya no puedo aceptar es que se utilice simplemente para frenar el avance de la Unión Europea en el sentido de la historia y en el de nuestros propios valores», sentenció Albares, quien pidió aplicar las lecciones aprendidas para futuras ampliaciones.

En la misma mesa de debate estaba Anita Orbán, la responsable de Exteriores del Gobierno surgido de las elecciones que el pasado abril terminó con los 12 años de mayorías absolutas del ultranacionalista Viktor Orbán (sin parentesco entre los dos), y que bloqueó en varias ocasiones decisiones de los 27.

La ministra afirmó que su presencia hoy en ese foro muestra que «la democracia funciona» y que en Hungría se ha demostrado que es posible «luchar contra la desinformación».

Además, afirmó que el triunfo electoral del pasado abril del conservador Peter Magyar supone que los húngaros «votaron por Europa».

Albares y Orbán mantuvieron hoy un primer encuentro bilateral para, según el ministro español, «reforzar el proyecto europeo y su futuro».

«Con el nuevo Gobierno húngaro, trabajamos por una Europa de valores democráticos y soberana», dijo en un mensaje en la red social X que acompañaba a un vídeo de su reunión con Orbán. EFE

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