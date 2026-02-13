Albares defiende una relación con EEUU «fuerte», pero «hacen falta dos para bailar tango»

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró este viernes que tanto España como Europa aspiran a mantener una relación con Estados Unidos «tan fuerte como sea posible», pero puntualizó que «hacen falta dos para bailar el tango».

Albares hizo estas declaraciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que reúne desde hoy y durante tres días a más de 200 representantes gubernamentales de 120 países, y a la que asiste el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

En un encuentro con periodistas, Albares señalo que tanto España como Europa creen que «una relación transatlántica es mutuamente beneficiosa» y la quieren mantener, «pero evidentemente se necesitan dos para bailar un tango» y «la Administración norteamericana tiene en estos momentos nuevos postulados».

«Cuando tenemos una guerra de agresión en suelo europeo y vemos que los aranceles vuelven a ser una parte importante de la política exterior de grandes países (…) se impone la necesidad de algo de lo que venimos hablando los europeos hace muchos años: una Europa soberana e independiente, tanto comercialmente como en materia de disuasión», ha afirmado.

En este punto ha aclarado que «una Europa fuerte y soberana no excluye una relación euro-atlántica fuerte» y ha insistido en su interés por «estrechar» relaciones con Estados Unidos, siempre y cuando se respeten tres principios básicos: el uso del diálogo, la exclusión de la coerción- «sea comercial o sea a través de la amenaza del uso de la fuerza»- y los valores democráticos.

Respecto a la presencia de Marco Rubio en el foro de Múnich, Albares ha señalado que tiene «una relación cordial» con él y que «él conoce perfectamente cuál es nuestra visión».EFE

