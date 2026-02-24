Albares dice en Ucrania que la guerra todavía durará porque Putin no quiere hablar de paz

3 minutos

Kiev, 24 feb (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó este martes en Kiev, al cumplirse cuatro años del inicio de la invasión rusa, que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, no está dispuesto a hablar de paz, por lo que la perspectiva de que el conflicto termine todavía está lejos.

Los cohetes que llueven sobre la capital ucraniana día y noche «demuestran que Vladímir Putin no quiere hablar de paz, no quiere ni siquiera un alto el fuego y sigue sometiendo a la población civil y a su infraestructura a un castigo cotidiano», afirmó Albares en declaraciones a medios españoles tras participar en un acto de la conocida Coalición de Voluntarios.

«En estos momentos desgraciadamente veo lejos la paz», admitió el ministro, que remachó que el conflicto en Ucrania es «la guerra de un solo hombre», en alusión a la voluntad de Putin de continuar con la contienda bélica.

No obstante, Albares abogó por seguir utilizando la palabra paz, ante el convencimiento de que existe un futuro «lleno de paz y esperanza» para los ucranianos.

«No hay que dejar de recordar ni un solo día, ni un solo día, a las españolas y a los españoles, que esta guerra no la ha iniciado, ni la ha querido, ni Ucrania, ni los ucranianos ni ningún país europeo», indicó.

El jefe de la diplomacia española planteó que una paz duradera debe constar de dos elementos: garantías de seguridad para que la agresión no se vuelva a repetir y mecanismos de justicia para que tanto los responsables de la agresión bélica como de los crímenes de guerra que se están cometiendo rindan cuentas a la justicia.

Preguntado por la posibilidad de enviar tropas españolas de paz, como parte de las garantías de seguridad, Albares arguyó que en estos momentos, es decir, antes de que se alcance un alto el fuego, es algo que nadie se plantea.

El titular español de Asuntos Exteriores reiteró también el compromiso de España con la ayuda humanitaria, política y militar al país invadido y recordó que Ucrania reclama generadores para paliar los efectos de los ataques rusos contra la infraestructura energética y defensas antiaéreas.

España brindará su respaldo «tanto tiempo como sea necesario durante esta guerra injusta e injustificada» y en todos los aspectos en los que sea posible, dijo el ministro.

El apoyo de España

Albares resaltó que en el plano humanitario, España ha ofrecido el mayor paquete entregado nunca en su historia a un solo país y se está centrando ahora en los generadores, ante el «machaque» ruso al sistema energético durante un «invierno crudísimo», además de acoger a 240.000 refugiados ucranianos, de ellos 40.000 menores.

España apoya igualmente a Ucrania con equipamiento militar y con el adiestramiento de tropas ucranianas, «para que puedan defender a sus civiles indefensos, su soberanía, su integridad territorial», agregó.

Y, finalmente, en el plano político, según enfatizó el ministro, con el respaldo de Madrid al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, al préstamo especial de 90.000 millones de euros y al ingreso de Ucrania a la UE, en vista del anhelo de Kiev de «ser uno de nosotros, un país democrático, abierto, plural, tolerante».

Albares viajó este martes a Kiev al igual que otros ministros y líderes europeos, para conmemorar los cuatro años desde el inicio de la guerra, en varios actos con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

