Albares dice que corresponde a Ucrania y OTAN decidir sobre su entrada a la Alianza

4 minutos

Bruselas, 15 dic (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este lunes que corresponde “exclusivamente” a Ucrania y a los Estados de la OTAN la decisión de su entrada a la Alianza Atlántica, una de las garantías de seguridad que se barajan para ese país.

“Es un debate que compete exclusivamente a la OTAN, los aliados de la OTAN y a aquellos Estados que deseen solicitarlo o no”, indicó Albares ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).

Agregó que si el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, “toma una decisión soberana como presidente legítimamente elegido por parte de Ucrania, yo lo respetaré de la misma forma que cualquier decisión”.

Zelenski se reunió el domingo en Berlín durante más de cinco horas con los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump; el yerno de éste, Jared Kushner, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff, que aseguró que se lograron muchos progresos y anunció que los contactos se retomarían el lunes por la mañana.

El presidente ucraniano considera que la garantía «real» para impedir otra invasión rusa sería la adhesión de Ucrania a la OTAN y él querría al menos dejar entreabierta la puerta a esta posibilidad.

Pero entretanto ha aceptado que esto no ocurrirá, por lo que aceptaría unas garantías «tipo Artículo 5» del Tratado de la OTAN de defensa mutua por parte de EE. UU., socios europeos y otros países del G7, según dijo este domingo.

Albares dejó claro que Ucrania “va a ser también el futuro esquema de seguridad europeo y, por lo tanto, las posiciones de Europa, la voz de Europa, la seguridad de Europa tiene que ser central, y no podemos permitir que sean otros los que decidan por nosotros”.

Por lo que respecta al paso dado en la UE para mantener inmovilizados indefinidamente los activos rusos afectados por las sanciones europeas por la invasión de Ucrania, Albares confió en que a continuación se pueda convencer a Bélgica, donde está depositada la mayoría de esos fondos, de que se utilicen en beneficio de Kiev.

Reconoció que las dudas de Bélgica son “legítimas”, pero consideró que “se pueden encontrar soluciones” para que se puedan emplear esos recursos.

En esa línea, preguntado por si cree que se puede lograr un consenso entre los líderes de los Veintisiete en la cumbre que celebran el jueves y el viernes en Bruselas, Albares dijo que “estamos avanzando y yo creo que nos podemos felicitar ya de que estén definitivamente congelados” los activos.

Recordó que la primera decisión para inmovilizarlos la tomaron “los Veintisiete conjuntamente, muy rápidamente; si no recuerdo mal no habían pasado prácticamente 48 horas desde el inicio de la invasión rusa y no planteó ningún problema a nadie”.

“No veo por qué no podríamos encontrar una solución para avanzar”, agregó, y recalcó que se trata de una decisión “vital para Europa, vital para nuestra seguridad y vital para nuestra soberanía”.

Así, defendió “encontrar una financiación urgente, sostenible en el tiempo por lo menos durante dos años y predecible para Ucrania”.

“Lo tenemos encima de la mesa, no deberíamos desperdiciar esta oportunidad”, concluyó.

Una encuesta impulsada por los medios ‘Le Soir’, ‘Het Laatste Nieuws’, las cadenas RTL y VTM e Ipsos apunta hoy a que el 67 % de los belgas no quiere que el Gobierno acepte movilizar los activos del Banco Central de Rusia para financiar el apoyo a Ucrania.

‘Le Soir’ agrega que, desde el pasado viernes, Bélgica cuenta con el apoyo de Malta, Bulgaria e Italia para oponerse a una decisión que en última instancia debe adoptarse por mayoría cualificada en la UE. EFE

rja/alf

(vídeo)