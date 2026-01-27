Albares dice que UE «debe ganar en poder de disuasión» y defiende crear ejército europeo

3 minutos

Bruselas, 27 ene (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que la Unión Europea (UE) «debe de ser capaz de proyectar su poder» y ganar en capacidad de disuasión y volvió a defender en este sentido la creación de un ejército europeo.

Albares se pronunció así durante un coloquio celebrado hoy en la Representación Permanente de España ante la UE en Bruselas, con motivo de la conmemoración este año del 40 aniversario de la adhesión de España al club comunitario.

El ministro español señaló que la UE «debe cambiar» para poder mantener sus valores y su prosperidad en un nuevo contexto global marcado por el «multipolarismo» o por las presiones ejercidas por Estados Unidos sobre Groenlandia.

«Tenemos que ser capaces de proyectar poder y de prepararnos para un futuro en el que podríamos tener que valernos en términos de seguridad sin Estados Unidos», dijo Albares, quien también afirmó que los Veintisiete deben ganar «poder de disuasión» sin ser necesariamente una potencia agresiva.

«El desafío será para Europa ser dueña de su propio destino y ser capaz de compartir nuestros valores», señaló el ministro español, quien añadió que la UE «no puede aceptar una deriva brutal del mundo» ni «que nadie trata de ejercer coerción o brutalidad».

En la misma línea, reafirmó su apoyo a la idea de la creación de un ejército común europeo, una iniciativa que algunas voces han vuelto a poner sobre la mesa en las últimas semanas, entre ellos el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.

«Tenemos que avanzar hacia la creación de un ejército europeo, que es una idea vigente desde el propio origen del proyecto europeo hacia 1950: una Comunidad Europea de la Defensa», dijo Albares en su diálogo con en el director y fundador del Brussels Institute for Geopolitics (BIG), Luuk van Middelaar, que trató sobre España y el actual momento internacional y sus múltiples desafíos.

Además de participar en este coloquio, Albares inauguró hoy en la Representación Permanente española un mural con el lema «El futuro es Europa», obra del artista belga Julien Crevaels e inspirado en otra pintura del mismo creador que se ubicaba en un edificio visible desde gran parte del barrio europeo hasta su demolición a finales de 2024.

El mural «recupera una pieza histórica» y «parte del imaginario visual Europeo» y recuerda que la integración de España en la UE supuso «la consolidación de nuestra transición democrática», su modernización y su proyección al mundo como un país «comprometido con los derechos humanos, con el proyecto europeo y con la justicia social», según dijo el ministro en un acto en el que también intervinieron el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el embajador representante permanente de España ante la UE, Marcos Alonso.

También en el marco de la conmemoración del 40 aniversario de la adhesión española a la UE, el rey de España intervino el pasado miércoles en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). EFE

ahg/rja/rf

(foto)(vídeo)