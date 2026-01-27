Albares discrepa de Rutte: “Una Europa fuerte redunda en la seguridad euroatlántica»

2 minutos

Bruselas, 27 ene (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que no comparte las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre la dependencia de la UE de Estados Unidos para su seguridad y aseguró que una Europa “fuerte” redundará en una “seguridad euroatlántica fuerte”.

“No las comparto (las declaraciones). No veo oposición” entre la seguridad europea y la euroatlántica, indicó Albares ante la prensa durante su participación en un evento en Bruselas sobre los 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea.

El ministro español abogó por “desarrollar una auténtica soberanía europea de seguridad” y aseguró que “la disuasión que protege a nuestros ciudadanos está en nuestras propias manos”.

“La seguridad euroatlántica no es nada antinómico, una Europa fuerte redundará también en una seguridad euroatlántica fuerte”, afirmó.

Rutte había dicho la víspera en una audiencia en el Parlamento Europeo que “si alguien piensa aquí, una vez más, que la Unión Europea, o Europa en su conjunto, puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando. No se puede. No podemos”.

Recalcó además ante los eurodiputados que “nos necesitamos mutuamente” porque, “en primer lugar, también Estados Unidos necesitan a la OTAN”.

“No es ningún sueño”, replicó Albares, que recordó que al inicio del proyecto europeo “una de las primeras cosas que se planteó fue la comunidad europea de defensa” pese a que se malograra “en el último momento”, y prueba de ello dijo que es los batallones con sede en Estrasburgo (Francia).

“Nunca se han utilizado pero han sido una realidad”, apuntó.

Al mismo tiempo, Albares aludió a que “los propios Estados Unidos nos están diciendo hoy, con los nuevos postulados que tienen sobre la seguridad euroatlántica, que tenemos que avanzar en esa autonomía” en defensa.

Dejó claro que “ésa es la necesidad” y que “desde luego es la hora de la soberanía europea”.

“Es la hora de transformar lo que ya somos, una potencia económica, en una potencia política”, pero una que sea “agresiva” y “se siente la mesa de las grandes potencias para ser una más en la agresividad, sino todo lo contrario”.

Se refirió en concreto a una potencia política que defienda los valores europeos, “que incluyen también la paz, y recordar que Europa no es un territorio donde alguien pueda traer la amenaza o incluso el uso de la fuerza”, concluyó. EFE

