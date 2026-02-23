Albares espera que EEUU cumpla su pacto comercial con UE y pide «tranquilidad» económica

Bruselas, 23 feb (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mostró este lunes su confianza en que Estados Unidos cumpla su pacto comercial con la Unión Europea, a pesar del reciente fallo del Tribunal Supremo, y afirmó que la economía mundial necesita «tranquilidad» y no «sobresaltos comerciales».

«Yo espero que sí, pero esa pregunta está del lado norteamericano. Lo que también creo es que el comercio mundial, la prosperidad del crecimiento económico necesita tranquilidad, mecanismos previsibles y no sobresaltos comerciales», dijo en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE. EFE

