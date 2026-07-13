Albares exige a Feijóo desautorizar a Rajoy por su mensaje «racista y xenófobo»

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Bruselas, 13 jul (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reiteró este lunes que el mensaje «racista, xenófobo» del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es «absolutamente inaceptable» y llamó a su partido a «que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España».

«Yo entiendo que uno no sepa hablar idiomas», dijo, «pero hay un idioma que todo el mundo tiene que entender, es el idioma de la vecindad, es el idioma de la amistad, es el idioma de los grandes socios, como son Francia, como Marruecos, como es Argelia, como los pueblos hermanos, como es México».

El jefe de la diplomacia española instó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a «desautorizar» al expresidente del Gobierno y exigió al medio digital que publicó el artículo que lo retire y publique una rectificación, dejando claro que no comparte su contenido.

Albares, que mantuvo el domingo una conversación telefónica con su homólogo francés, relacionó la polémica con la semifinal del Mundial que España disputa mañana con Francia, y defendió que el deporte «tiene que transmitir valores de tolerancia, de amistad, de hermandad» entre «dos países amigos».

«Creo que Francia es muy, muy consciente de cuál es la percepción del Gobierno español y de la inmensa mayoría del pueblo español», apostilló.

También recordó que Francia es el principal socio comercial de España, con 56.000 millones de euros en exportaciones anuales, y que unos 330.000 españoles residen en el país vecino.

Preguntado sobre posibles acciones legales, Albares no descartó que el Gobierno explore esa vía por un posible delito de odio. «No soy juez, pero desde luego esa frase encubre algo terrible», afirmó, aunque confió en que las cosas se resuelvan con una disculpa de Rajoy y la rectificación del medio.

Albares amplió además sus críticas al PP, al que acusó de sabotear la política exterior española con «un absurdo recurso de inconstitucionalidad que solamente está en su mente» contra el tratado de amistad con Francia, así como por sus posturas hacia Marruecos, Argelia y México.

El ministro español asistirá el martes en Bruselas a un acto con motivo de la firma del tratado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar que, según Albares, supondrá el cierre definitivo del proceso del Brexit al ser «la última pieza que faltaba». EFE

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