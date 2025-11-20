Albares impulsará estrategia exterior de España para “dejar huella” en Asia

2 minutos

Bruselas, 20 nov (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció este jueves que presentará próximamente una estrategia hacia Asia para que España “deje huella” en ese continente.

“Les anuncio que en muy pocos días voy a presentar una nueva estrategia de política exterior hacia Asia”, indicó Albares ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).

En el marco de esa reunión, los ministros comunitarios celebrarán un almuerzo de trabajo con sus homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), antes de participar mañana en un foro con países del Pacífico.

Albares aseguró que “la política exterior global coherente, con identidad propia, que tiene España, va por fin a dejar huella y a marcar nuestra presencia claramente en Asia”.

Afirmó que, con la nueva estrategia de acción exterior enfocada en Asia que va a presentar, “vamos a fijar el rumbo de España en toda la región”.

El jefe de la diplomacia española contó con abordar el papel de España ante sus homólogos asiáticos en la reunión de hoy.

En la misma línea, recordó la importancia de la visita de estado de los Reyes de España a China la semana pasada.

Reforzar la cooperación en el ámbito económico, comercial y de inversiones fue uno de los principales objetivos de ese, en el que los Reyes estuvieron acompañados por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con idea de intentar reducir el déficit comercial de 40.000 millones de euros con el gigante asiático. EFE

rja/drs/alf

(video)