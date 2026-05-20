Albares insiste ante su homólogo alemán en que las lenguas cooficiales se usen en Europa

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Berlín, 20 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, insistió este miércoles ante su homólogo alemán, Johann Wadephul, en la importancia para España de que se puedan utilizar las lenguas cooficiales en las instituciones europeas.

Albares, en una rueda de prensa en la Embajada de España en Berlín tras reunirse con Wadephul en la Cancillería, explicó que había tratado el asunto de manera extensa con el titular de Exteriores alemán, país que se ha mostrado poco receptivo a las pretensiones el Ejecutivo español, aunque no dio más detalles de la conversación.

Se trata de un tema importante para España y su gobierno, dijo el ministro español, aunque subrayó que no es un asunto «político ni politizado», ni una cuestión «de tal o cual partido», aunque es uno de los compromisos del Ejecutivo con los nacionalistas catalanes de Junts.

Albares recalcó que la utilización del gallego, euskera y catalán en las instituciones de la UE es un tema de «identidad nacional» de España, país plurilingüe, recordó, en el que 20 millones de personas viven en comunidades autónomas con una lengua cooficial. EFE

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