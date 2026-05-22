Albares invita a los aliados a igualar el compromiso de España con la OTAN

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Helsingborg (Suecia), 22 de may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reafirmó este viernes en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que España cumple sus compromisos con la Alianza e invitó a los demás aliados a tener «el mismo compromiso con la seguridad atlántica» que su país.

«Ojalá todos los aliados de la OTAN tuvieran el mismo compromiso con la seguridad atlántica que España», afirmó Albares en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la organización transatlántica, celebrada en la ciudad sueca de Helsingborg (suroeste).

El ministro detalló que España mantiene 2.000 soldados desplegados en el flanco este, garantiza «la seguridad de los cielos bálticos» en Eslovaquia y Rumanía, participa en misiones en el Mediterráneo, lidera en estos momentos la misión de la OTAN en Irak -actualmente redesplegada en Nápoles- y mantiene una batería del sistema antimisiles Patriot en Turquía.

Albares también reivindicó la política exterior española y aseguró que «todo el mundo aplaude» su carácter «humanista», basado en «la coherencia» y en mantener una posición uniforme «en Ucrania, en Gaza, en el Líbano, en cualquier lugar del mundo y frente a cualquiera».

«Hay una diferencia entre decir que vas a hacer algo y no hacerlo, como hacen algunos, y decir que vas a hacerlo y cumplirlo, como hace España. Tenemos una palabra y cuando decimos que vamos a cumplir, cumplimos», subrayó.

El Consejo de Ministros acordó el pasado martes una dotación adicional de 124 millones de euros para la defensa, de los cuales 50 millones irán al mecanismo PURL de la OTAN, un programa internacional diseñado para canalizar fondos destinados al suministro urgente de capacidades militares a Ucrania, principalmente de origen estadounidense. Esto se suma a una primera partida de 100 millones de euros, aprobada en diciembre de 2025.

España alcanzó el 2 % del gasto en defensa en 2025, frente al 1,42 % del ejercicio anterior, según confirmó la propia Alianza en su informe anual de marzo, y se espera que la cifra llegue al 2,1 % del PIB en 2026.

Aun así, el país se encuentra lejos del objetivo del 5 % -de los cuales un 3,5 % destinado a capacidades militares directas- acordado en La Haya en junio de 2025 y reclamado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a todos los aliados. EFE

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