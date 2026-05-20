Albares pide «respeto» a la figura de Zapatero y tiempo para que se aclare su imputación

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Berlín, 20 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, pidió este miércoles «respeto» a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras la investigación contra él en la Audiencia Nacional por un presunto caso de tráfico de influencias en la concesión de un préstamo para el rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra.

«Creo que tenemos que dar tiempo y serenidad para que todo esto se aclare», subrayó Albares tras reunirse en Berlín con su homólogo alemán, Johann Wadephul.

El ministro, que consideró que hay que ser respetuosos con las figuras de los expresidentes del Gobierno, resaltó que Zapatero difundió ayer martes un vídeo para defender «con contundencia su inocencia, su honestidad» y que lo hizo de manera «muy contundente, muy rápida, y además anunció que va a seguir defendiendo su inocencia».

Albares dijo sentir por Zapatero «un gran afecto y un gran cariño», y aseguró que ese cariño «es compartido por millones de españoles», no solamente todos los socialistas, especialmente por «el inmenso legado que ha dejado» el expresidente, sostuvo.

En ese legado, el titular de Exteriores destacó «desde la paz frente a la lacra del terrorismo, hasta las leyes de igualdad, de género, de dependencia, el matrimonio igualitario, la mejora de las pensiones» y dijo que esas medidas «han mejorado para siempre la vida de los españoles».

También se refirió a las relaciones de España y Venezuela y aseguró que la política de España hacia ese país «no va a cambiar en absoluto».

«La política de España hacia Venezuela se guía por un único objetivo y por un único interés, que es el de los españoles y las españolas, el de nuestras empresas allí, el de nuestra colonia allí», recalcó Albares, quien además resaltó el gran número de venezolanos en España.

La imputación de Zapatero, presidente del Gobierno español de 2004 a 2011 y uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez, ha impactado en el debate político en España y este miércoles se convirtió en el principal argumento de la oposición durante la sesión de control al Ejecutivo que cada semana tiene lugar en el Congreso.

Este martes un juez de la Audiencia Nacional imputó a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo de 53 millones de euros concedido por el Gobierno para el rescate de la compañía aérea Plus Ultra durante la pandemia.

El juez considera a Zapatero el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» que obraba como intermediario «ante instancias públicas en favor de terceros» y le atribuye el haber cobrado supuestas comisiones de hasta medio millón de euros.

El expresidente asegura, por contra, que «jamás» hizo gestiones ante ninguna «administración pública ni sector público» en relación con el rescate de Plus Ultra. EFE

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