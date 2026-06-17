Albares pide más soberanía económica y militar de la UE ante cambio de relación con EEUU

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Viena, 17 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, defendió este miércoles que es esencial mantener la cooperación con Estados Unidos, pero señaló que ante «las nuevas ideas» del Gobierno de Donald Trump, ha llegado la hora de que la Unión Europea (UE) dé un salto en su independencia económica y militar.

«Sigamos trabajando con los estadounidenses para mantener una relación lo más sólida posible. Pero, como para bailar el tango se necesitan dos, trabajemos también en nuestra propia soberanía», resumió Albarés esa postura durante un debate en Viena con sus homólogos de Austria, Hungría y Suiza.

En esa charla, organizada por el laboratorio de ideas European Council of Foreign Relations, el ministro español afirmó que Washington no sólo sigue siendo un aliado, sino que es el «aliado histórico de Europa».

«Al mismo tiempo, tenemos que reconocer que el actual Gobierno estadounidense tiene nuevas ideas sobre comercio, aranceles, seguridad y reparto de cargas. Y tenemos que tomar nota de ello», declaró.

Albarés incidió en la idea al decir que el mundo está cambiando y que los 27 países de la UE han entendido que Washington «tiene una nueva forma de percibir la relación transatlántica».

Por eso, opinó, «es hora de que Europa dé un salto adelante en su soberanía e independencia».

Un salto que, aclaró, no supone «romper con Estados Unidos» sino adaptarse a lo que llamo el «nuevo mundo».

Todo, dijo, para garantizar que tanto la Unión Europea como los países de los Estados miembros garantizan a sus ciudadanos los mismos niveles de seguridad y prosperidad que hasta ahora.

Ese salto, explicó Albares, debe darse en dos dimensiones.

Por un lado, en el aspecto económico y comercial, siguiendo con la diversificación de los socios, como con Mercosur, México, Australia o India, y avanzar hacia un mercado único de capitales y digital.

Y, por otro, integrar mejor las industrias de defensa y avanzar hacia un Ejército europeo que, matizó, no sustituiría a los de cada país y serviría para disponer de un pilar fuerte y soberano de Europa dentro de la OTAN.

Durante el debate, centrado en si Europa debe «marcar las reglas o ir a remolque» de otras grandes potencias, Albares se refirió también a las relaciones con China.

Sobre este país, dijo que «tiene que entender que si no se abre, Europa tendrá que cerrarse».

«Queremos tener una relación con China; muchas de las empresas europeas están deseando mantener esa relación con las compañías chinas. Y, por supuesto, esto debe darse en igualdad de condiciones», resumió la base de esas relaciones.

Albares aseguró que la UE quiere tener acceso a los mercados chino o la transferencia de tecnología debe producirse al mismo nivel en las dos partes.

El ministro dijo que, por ejemplo, España tiene un enorme déficit comercial con ese gigante asiático y afirmó que «eso no puede continuar así».

Paralelamente, continuó, China es una de las grandes potencias militares, económicas y demográficas, por lo que hay que mantener el diálogo sobre los asuntos globales.

«Es imposible hacer frente al cambio climático o a la estabilidad y la paz mundiales sin ese diálogo con China», resumió.EFE

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