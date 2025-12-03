The Swiss voice in the world since 1935
Albares pide que la crisis de Venezuela se resuelva «por medios pacíficos»

Bruselas, 3 dic (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este miércoles que la crisis de Venezuela «se tiene que resolver por medios pacíficos» y que España no va a «atizar ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano», en plenas tensiones entre Caracas y Estados Unidos.

«Nosotros tenemos una posición constante con Venezuela. La crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos, una solución democrática y ante todo dialogada y genuinamente venezolana. No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea», declaró Albares a su llegada a la reunión de titulares de Exteriores de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas. EFE

