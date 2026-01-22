Albares recuerda que Groenlandia quiere ser parte de la UE frente a pretensiones de Trump

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró en el Foro de Davos que Groenlandia «quiere ser parte de la UE» y que corresponde a groenlandeses y daneses decidir sobre la soberanía de la isla ártica.

Albares se pronunció un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un marco de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia.

Albares aseguró que de momento no tiene información «nada más que del anuncio de ayer», sin más detalles, pero reiteró que «la soberanía y la identidad territorial es un principio de las relaciones internacionales, y el pueblo groenlandés ha hablado claramente», y ha manifestado que quiere ser parte de la UE.

Sobre Groenlandia, añadió el ministro, sólo puede decidir daneses y groenlandeses, y el Ártico es parte de la seguridad atlántica.

En un momento en el que «se está alterando el orden internacional», dijo Albares, la voz de España «es humanista y defiende los principios de la Carta de Naciones Unidas», la unidad territorial y la soberanía en Groenlandia así como «una paz justa y duradera en Ucrania y en Gaza».

Lo importante es que el foco se centre en los principios y el respeto al derecho internacional, y en este contexto «España está situada a favor de la paz y de los derechos humanos», dijo el ministro. EFE

