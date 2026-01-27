Albares responde a Rutte que «se impone» que los europeos se hagan cargo de su seguridad

3 minutos

París, 27 ene (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, contestó este martes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que «se impone» que la Unión Europea (UE) se haga a cargo de su seguridad, después de que el neerlandés cuestionara la conveniencia de crear un ejército europeo, y para lograrlo propuso crear una coalición de voluntarios de la seguridad.

«Para nosotros, es una cuestión de soberanía. El hecho de que los europeos tengamos nuestro futuro en nuestras manos se impone, desde un punto de vista comercial (…), pero también desde una perspectiva de seguridad», dijo Albares en una entrevista con Radio Francia Internacional (RFI).

El jefe de la diplomacia española matizó que «no se trata de que Europa se convierta en una potencia agresiva entre otras potencias agresivas, sino de que la disuasión esté en nuestras manos. Se trata de ser capaces de defendernos».

Albares respondía así a unas palabras del secretario general de la Alianza Atlántica en las que afirmaba que «si alguien cree que la UE puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando».

El ministro de Exteriores español replicó que sí es posible crear un ejército europeo: «Claro que es posible. Sí, claro que es posible», afirmó.

«Tenemos los medios, tenemos las capacidades, podemos hacerlo, pero sobre todo, debemos hacerlo. Veamos el esfuerzo que estamos haciendo para suministrar armas a Ucrania. Nos dijimos que era el momento de que Europa transformara su poder económico en poder político, y eso pasa por el ejército europeo», subrayó Albares.

Para lograrlo, el requisito previo es integrar mejor las industrias de defensa europeas, dijo el ministro español, convencido de que los Veintisiete son capaces de proporcionar sus propias capacidades, aunque no sea sencillo.

Para avanzar en ese objetivo, Albares propuso «formar una coalición de voluntarios de la seguridad europea de la misma manera que hacemos coaliciones de voluntarios para escenarios externos en Europa. Podemos hacerlo y todo ello debe desembocar finalmente en un verdadero ejército europeo», aseguró.

Ahora bien, el jefe de la diplomacia española señaló que, «no se trata de prescindir de Estados Unidos», y apostó, pese a las tensiones actuales, por seguir creyendo en la relación transatlántica.

Rutte aseguró la víspera que una fuerza de defensa de la Unión Europea se duplicaría con la OTAN, y consideró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, estaría «encantado» con una iniciativa que «complicaría las cosas» para los aliados.

«Creo que habría mucha duplicación. Le deseo suerte (a la UE) si quiere hacerlo, porque tendrá que encontrar a dos (sic) hombres y mujeres uniformados que se sumarían a lo que ya habría, y complicaría las cosas. Creo que a Putin le encantaría. Así que piénsenlo de nuevo», afirmó en una comparecencia ante las comisiones de Exteriores y Defensa del Parlamento Europeo.EFE

cat/ac/alf