Albares responde a Trump que España es un aliado fiable de la OTAN

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo este jueves que España «es un aliado fiable y sólido de la OTAN», a la que aporta un despliegue «histórico» de tropas y con la que mantiene «un compromiso fuera de toda duda».

Albares contestó así a las declaraciones de esta misma mañana del presidente estadounidense Donald Trump, que acusó a España en el Foro Económico Mundial de ser «un aprovechado» por ser «el único país de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB».

El ministro recordó que España mantiene un despliegue histórico de casi 3.000 soldados en varias partes del mundo, y añadió que el gasto es suficiente para poner a disposición de la Alianza «lo que nos ha pedido», porque España «es un aliado fiable». EFE

